Ο Κασεμίρο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Σαουθάμπτον και κινδυνεύει με τιμωρία αποκλεισμού τεσσάρων αγωνιστικών.

Ο Κασεμίρο μέχρι να μετακομίσει στο Νησί δεν είχε ποτέ αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα σε συλλογικό επίπεδο και σε 19 εμφανίσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League μετράει ήδη δύο! Ο Βραζιλιάνος χαφ αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον Αλκαράθ στο 34ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Σαουθάμπτον. Ο Άντονι Τέιλορ είδε ο ίδιο τη φάση στο VAR για να καταλήξει στην απόφαση του.

Before this season, Casemiro had never received a straight Red Card in his club career. He has now received 2 in his last 3 Premier League appearances.



Seeing Red. 🟥 pic.twitter.com/mwgoL1ZPkZ