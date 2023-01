O Κασεμίρο συμπλήρωσε πέντε κίτρινες κάρτες στην Premier League στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας και θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Με μια μεγάλη απώλεια θα παραταχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής της Premier League με αντίπαλο την πρωτοπόρο Άρσεναλ στο «Emirates». Ο Κασεμίρο δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 80ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κρίσταλ Πάλας, συμπλήρωσε πέντε κάρτες και συνεπώς θα χάσει το αμέσως επόμενο ματς των Κόκκινων Διαβόλων.

Ο Βραζιλιάνος χαφ είναι ο ηγέτης της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ την τρέχουσα σεζόν και μετράει 26 εμφανίσεις στην πρώτη του χρονιά στο Νησί με δυο γκολ και τέσσερις ασίστ.

