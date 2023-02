Ο Χάρι Κέιν είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τότεναμ και ο Αντόνιο Κόντε, που απουσίασε από το ματς με τη Σίτι λόγω επέμβασης, του είπε τα... συγχαρίκια μέσω τηλεφώνου.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης της Τότεναμ επί της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 ήταν ο Χάρι Κέιν! Ο Άγγλος στράικερ, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, δεν χάρισε απλά το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα, αλλά έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Σπερς, φτάνοντας παράλληλα τα 200 τέρματα στην Premier League, μετά τους Σίρερ και Ρούνεϊ.

Ο Αντόνιο Κόντε δεν μπόρεσε να δει από κοντά τον ποδοσφαιριστή να «σπάει» αυτό το ρεκόρ, αφού ακόμα αναρρώνει από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, και έτσι μετά το τέλος του ματς του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Harry Kane gets a phone call from Antonio Conte in the locker room after breaking the club's goal scoring record. 💙#MyPLMorning | #THFC pic.twitter.com/HVYf0uhBpu