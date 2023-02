Και με τη βούλα στα κιτάπια της ιστορίας της Τότεναμ ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε το 1-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και έγινε ο No1 σκόρερ όλων των εποχών στους Σπερς.

Φοβερή στιγμή για τον Χάρι Κέιν! Ο Άγγλος στράικερ, που έχει ακούσει τόσα και τόσα για το γεγονός πως έχει μείνει τόσο καιρό στην Τότεναμ, είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία των Σπιρουνιών. Ο 29χρονος άνοιξε το σκορ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, πετυχαίνοντας το 267ο γκολ του με την ομάδα και ξεπερνώντας στην πρώτη θέση τον Τζίμι Γκριβς. Παράλληλα, έφτασε και τα 200 τέρματα στην Premier League, βρισκόμενος πίσω μόνο από τα 208 του Ρούνεϊ και τα 260 του Σίρερ.

🔵⚪️ 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Harry Kane is now Tottenham's all-time top scorer with 267 goals! pic.twitter.com/ZDeIcKI19O