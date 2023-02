Ο προπονητής της Τότεναμ, Αντόνιο Κόντε, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης του, αφού υποφέρει από έντονο κοιλιακό πόνο, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη (1/2) ο σύλλογος.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Τότεναμ γνωστοποίησε ότι ο προπονητής της Αντόνιο Κόντε θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης του μετά από διάγνωση χολοκυστίτιδας.

Ο τεχνικός των Σπερς υποφέρει από μια πάθηση που προκαλεί ερυθρότητα και πρήξιμο της χοληδόχου κύστης με έντονο πόνο στην κοιλιακή χώρα, έτσι θα προχωρήσει στην επέμβαση για να αντιμετωπίσει οριστικά το αίσθημα του πόνου. Αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του μετά από μια εβδομάδα ανάρρωσης.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου ανέφερε: «Ο Αντόνιο Κόντε αισθάνθηκε πρόσφατα αδιαθεσία με σοβαρό κοιλιακό πόνο. Μετά από διάγνωση χολοκυστίτιδας, θα υποβληθεί σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης του και θα επιστρέψει μετά από μια περίοδο ανάρρωσης. Όλοι στον σύλλογο του εύχονται περαστικά»

Ως αποτέλεσμα της επικείμενης χειρουργικής επέμβασης, η παρουσία του Κόντε στον πάγκο την Κυριακή είναι πλέον αμφίβολη, με την Τότεναμ να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι στο βόρειο Λονδίνο.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.



Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.



Everyone at the Club wishes him well