Σε σίριαλ εξελίσσεται το μέλλον του Μόιζες Καϊσέδο στην Μπράιτον, καθώς σύμφωνα με το «Athletic» η διοίκηση των Γλάρων έθεσε τον χαφ από το Εκουαδόρ εκτός προπονήσεων μέχρι να λήξει η περίοδος των μεταγραφών.

Εκτός προπονήσεων και κατ' επέκταση εκτός του αγώνα Κυπέλλου με τη Λίβερπουλ θέτει τον Μόιζες Καϊσέδο η Μπράιτον, σε συνέχεια της δημόσιας έκκλησης του παίκτη να αποχωρήσει για χάρη της Άρσεναλ.

Όπως αναφέρει το «Athletic», ο Καϊσέδο αποφασίστηκε να μείνει μακριά από τις υποχρεώσεις της ομάδας ως ότου ξεδιαλύνει η κατάσταση και ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην παραμονή του στον αγγλικό Νότο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 21χρονος μέσος κατέστησε σαφές πως θέλει να πάρει μεταγραφή στους Κανονιέρηδες και το μήνυμά του μέσω social media ήταν η τελευταία του ίσως προσπάθεια να πιέσει την Μπράιτον, η οποία ήδη απέρριψε πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα τον μετέτρεπε στην ακριβότερη πώληση του συλλόγου.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα φέρεται πως είναι έτοιμη να αυξήσει την προσφορά της στα 70 εκατομμύρια ευρώ, καθώς δεδομένου και του τραυματισμού του Τόμας Παρτέι, «καίγεται» για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

🚨 Moises Caicedo will not attend Brighton training at 11am, nor play v Liverpool tomorrow. #BHAFC have told 21yo Ecuador midfielder to stay away until Feb 1 when transfer window closes + expect him to be part of squad for 2nd half of season @TheAthleticFC https://t.co/XMZNOPPmNE