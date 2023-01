Στην Τότεναμ, και τελικά όχι στην Έβερτον, θα διανύσει με κάθε επισημότητα το δεύτερο μισό της σεζόν ο Αρναούτ Ντανζούμα, με τους Λονδρέζους να ανακοινώνουν τον εξάμηνο δανεισμό του παίκτη από τη Βιγιαρεάλ.

Μπορεί να έφτασε κάτι παραπάνω από κοντά στην Έβερτον, όμως ο Αρναούτ Ντανζούμα για το υπόλοιπο της σεζόν θα φορά τη φανέλα της Τότεναμ. Οι Σπερς ολοκλήρωσαν τη... ληστεία και ο Ολλανδός αποτελεί την πρώτη τους μεταγραφική κίνηση στο παζάρι του Ιανουαρίου.

Ο 25χρονος θα είναι δανεικός από τη Βιγιαρεάλ μέχρι τον Ιούνιο, έχοντας αναζητήσει με επιμονή την επιστροφή του στην Premier League, όπου έχει αγωνιστεί για την Μπόρνμουθ. Επίσης, στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι. Στο Κίτρινο Υποβρύχιο ο Ντανζούμα μπόρεσε να κερδίσει την προσοχή του ποδοσφαιρικού κόσμου, με καλές εμφανίσεις στο Champions League, σκοράροντας 22 τέρματα σε 51 παιχνίδια όλων των διοργανώσεων.

