H Τότεναμ κινήθηκε αποφασιστικά και έκανε δικό της με τη μορφή δανεισμού από τη Βιγιαρεάλ τον διεθνή Ολλανδό επιθετικό, Αρναούτ Ντανζούμα, ο οποίος είχε ήδη περάσει ιατρικά για να υπογράψει στην Έβερτον.

Τα «χτυπήματα» στην Έβερτον δεν σταματούν. Οι Toffees είναι στην πρότελευταια θέση στην Premier League, έδιωξαν τον Φρανκ Λάμπαρντ, δέχτηκαν «άκυρο» από τον Μαρσέλο Μπιέλσα και τώρα έχασαν μέσα από τα... χέρια τους τον Αρναούτ Ντανζούμα!

Danjuma to Tottenham, here we go! Deal agreed — hijack completed after player did medical tests and media as new Everton signing last weekend 🚨⚪️ #THFC



Loan deal agreed with Villarreal — he’s on his way for medical with Spurs.



Boarding completed - ✈️ London@TurkishAirlines pic.twitter.com/83i0zWaBEO