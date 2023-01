Με το γνωστά εριστικό του χιούμορ, ο Πιρς Μόργκαν «πίκαρε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ήττα από την Άρσεναλ αλλά και για την αντικατάσταση του Κριστιάνο με τον Βέγκχορστ, για τον οποίο δήλωσε πως δεν τον ήξερε και ότι το όνομά του θυμίζει... αυστριακό λουκάνικο.

Είχαν που είχαν να διαχειριστούν την ήττα με γκολ στο 90' από την Άρσεναλ, οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδαν και τον συχνά... ενοχλητικό Πιρς Μόργκαν να διασκεδάζει με το αποτέλεσμα και να το χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά εναντίον των Κόκκινων Διαβόλων με αντικείμενο (ποιον άλλον;) τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ ηττήθηκε με 3-2 από τους Κανονιέρηδες, κάτι που ήταν αρκετό ώστε ο γνωστός Άγγλος δημοσιογράφος, δηλωμένος οπαδός των Gunners και καλός φίλος του CR7, να βγάλει εκ νέου μένος προς τη Γιουνάιτεντ, χαρακτηρίζοντας τον Ολλανδό coach αλαζόνα και υπαίτιο της αποχώρησης του «GOAT», Ρονάλντο.

Παράλληλα, πέταξε «πυρά» για την κίνηση της ομάδας να καλύψει το κενό του Ρονάλντο με τον Βουτ Βέγχκορστ, αναφερόμενος στον Ολλανδό φορ ως κάποιον τυχαίο που το όνομά του θυμίζει... αυστριακό λουκάνικο.

«Συγχαρητήρια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτά συμβαίνουν όταν προσλαμβάνεις έναν αλαζόνα προπονητή που δείχνει ασέβεια στον GOAT, Κριστιάνο Ρονάλντο, σε τέτοιο βαθμό που τον οδηγεί να φύγει και μετά τον αντικαθιστάς με κάποιον που δεν έχω ακούσει ποτέ και το όνομά του μοιάζει με αυστριακό λουκάνικο»

