Η αστυνομία κλήθηκε να παρέμβει στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω οπαδών που πήγαν να διαμαρτυρηθούν ενώ η ομάδα είχε ρεπό...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμίζει καζάνι που βράζει, με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να πηγαίνει από γκέλα σε γκέλα και να παραμένει βιδωμένη στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Μετά δε την εντός έδρας συντριβή από την Μπρέντφορντ, η αστυνομία κλήθηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου λόγω συγκέντρωσης μικρού αριθμού οπαδών των Κόκκινων Διαβόλων που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την πορεία της αγαπημένης τους ομάδας!

Όπως αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, πέντε αυτοκίνητα της αστυνομίας της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ εθεάθησαν έξω από τις εγκαταστάσεις της Γιουνάιτεντ την Κυριακή (29/11), με τον Ποτσετίνο και τους ποδοσφαιριστές όμως να μην βρίσκονται εκεί καθώς η ομάδα είχε ρεπό...

«Βρεθήκαμε στο σημείο προκειμένου να συνδράμουμε στη διασφάλιση της τάξης, έπειτα από αναφορές για μια μικρής έκτασης διαμαρτυρία έξω από το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε ειρηνικά και οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν, χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό ή να γίνουν συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί της περιφέρειας του Τράφορντ θα συνεχίσουν να διατηρούν στενή συνεργασία με το προσωπικό ασφαλείας στην περιοχή κατά το επόμενο 24ωρο, με στόχο την προστασία τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του δικαιώματος των πολιτών να διαμαρτύρονται ειρηνικά», ανέφερε η ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας.