Τις προθέσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την περίπτωση Ράσφορντ αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο κανάλι του στο YouTube.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κρίση και το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου είναι... κρίσιμο για τους Red Devils που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας της Premier League. Ένα από τα θέματα που απασχολούν είναι η περίπτωση του Ράσφορντ, με τα σενάριά πέρι μεταγραφής του να είναι... αμέτρητα.

Απαντήσεις γύρω από το μέλλον του έδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αποκάλυψε τις προθέσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Άγγλο επιθετικό, αλλά και τον θαυμασμό που τρέφει ο Ποτσετίνο για τον Ράσφορντ.

Ο 29χρονος εξτρέμ στα χρόνια του στο «Όλντ Τράφορντ» έχει συνεργαστεί με αρκετούς προπονητές, με τους περισσότερους να πιστεύουν σε εκείνο. Στην αρχή ο Αμορίμ τον υπολόγιζε ιδιαίτερα, ωστόσο η σχέση τους γρήγορα χάλασε. Από την πλευρά του, ο Κάρικ φέρεται να είχε παίξει ρόλο στην παραμονή του το καλοκαίρι, αν και ο Άγγλος επιθετικός δεν κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του υπό τις οδηγίες του.

Ωστόσο, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο τιμόνι και τον Ράσφορντ να επιστρέφει από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός στα πρώτα παιχνίδια της θητείας του Αργεντινού τεχνικού, ο Ρομάνο εξήγησε πώς αναμένεται να εξελιχθεί η υπόθεση του.

Συγκεκριμένα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε στο κανάλι του στο YouTube:«Μιλώντας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήθελα επίσης να αναφερθώ στην κατάσταση των τραυματιών της ομάδας, καθώς πρόκειται για κάτι που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη.Ο Ράσφορντ επιστρέφει από τον τραυματισμό του και έχει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις. Αυτά είναι καλά νέα για τον Ποτσετίνο.Μην ξεχνάτε όσα σας είχα πει όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός ήταν ανέκαθεν μεγάλος θαυμαστής του Ράσφορντ. Όταν ο Ποτσετίνο βρισκόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν και ο Ράσφορντ ήταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Αργεντινός πίεζε πάρα πολύ για να τον αποκτήσει η γαλλική ομάδα. Γι' αυτό δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αποφάσιζε να επενδύσει πολλά στον Μάρκους Ράσφορντ».

Θυμίζουμε πως ο 29χρονος Άγγλος έχει φορέσει τη φανέλα των Red Devils 434 φορές έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα 138 από το 2016 που ανήκει στην πρώτη ομάδα, έχοντας περάσει και από Άστον Βίλα και Μπαρτσελόνα ως δανεικός.