Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυξήθηκαν οι πιθανότητες υποβιβασμού σύμφωνα με το FMD
Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ηττήθηκε και από την Μπρέντφορντ με 0-4 στο «Όλντ Τράφορντ» το απόγευμα του Σαββάτου (28/11) και έμεινε στην προ-τελευταία θέση της Premier League με 8 πόντους.
Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μετράει δυο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος και η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη, διότι αν η Κρίσταλ Πάλας επικρατήσει της Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη, οι Κόκκινοι Διάβολοι θα βρεθούν τον «πάτο» της βαθμολογίας!
Παρότι το σενάριο μοιάζει (ακόμη) ακραίο, οι πιθανότητες υποβιβασμού της Γιουνάιτεντ αυξήθηκαν κατά 11% συγκριτικά με την προηγούμενη αγωνιστική. Βάσει του Football Meets Data, οι Red Devils είναι αυτή τη στιγμή στο 38%, το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό υποβιβασμού, μετά τις Κρίσταλ Πάλας (58%), Σάντερλαντ (42%) και Κόβεντρι (41%).
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If Crystal Palace beat Hull at home tomorrow, Man Utd will drop to the bottom of EPL table. 🔻 Relegation probabilities: 58% 🏴 Crystal Palace (-4%) 42% 🏴 Sunderland (+2%) 41% 🏴 Coventry City (+8%) -- 38% 🏴 Manchester Utd (+11%) 38% 🏴 Ipswich Town (-3%) 23% 🏴 Fulham (0%) 19% 🏴 Hull City (-1%) 15% 🏴 Nottingham Forest (-10%) 9% 🏴 Newcastle Utd (-1%) ...— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2026
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