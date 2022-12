Ο Χάρι Κέιν σκόραρε κόντρα στην Μπρέντφορντ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Boxing Day, καθώς έφτασε τα δέκα γκολ και ξεπέρασε τον Ρόμπι Φάουλερ.

Η Boxing Day... πηγαίνει στον Χάρι Κέιν. Ο «killer» της Τότεναμ απάντησε στο «πικάρισμα» των οπαδών της Μπρέντφορντ, καθώς σκόραρε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης με εξαιρετική κεφαλιά μετά από μπαλιά του Λενγκλέ και μείωσε το σκορ σε 2-1.

Harry Kane on December 26: 2014: ⚽ vs. Leicester 2015: ⚽⚽ vs. Norwich 2017: ⚽⚽⚽ vs. Southampton 2018: ⚽ vs. Bournemouth 2019: ⚽ vs. Brighton 2021: ⚽ vs. Crystal Palace 2022: ⚽ vs. Brentford He loves Boxing Day 🥊 pic.twitter.com/khGMcyKk3K

Ο αρχηγός των Σπερς και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Boxing Day, αφού έφτασε τα δέκα τέρματα και άφησε δεύτερο τον Ρόμπι Φάουλερ, ο οποίος έχει σκοράρει εννέα φορές την συγκεκριμένη ημέρα.

10 - Harry Kane has now scored more Premier League goals on Boxing Day than any other player in the competition's history (10), scoring in all seven of his appearances on this day. Clockwork. pic.twitter.com/Kvnqwa1vpj