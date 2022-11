Γκουαρδιόλα: «Δεν μου αρέσει όταν κάνει χατ τρικ ο Χάαλαντ, γιατί ζηλεύω» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε σε όσα είπε μεσοβδόμαδα ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς σχετικέ με εκείνον και τον Έρλινγκ Χάαλαντ λέγοντας ειρωνικά πως ζηλεύει όταν ο Χάαλαντ βάζει γκολ, γιατί του κλέβει την δόξα.

Ο Καταλανός τεχνικός μίλησε την Παρασκευή (04/11) στην συνέντευξη Τύπου πριν τον εντός έδρας αγώνα με την Φούλαμ (05/11) και απάντησε σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με τα όσα είπε για εκείνον ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς πριν λίγες μέρες. Ο Σουηδός επιθετικός είχε πει μεταξύ άλλων πως ελπίζει ο εγωισμός του Πεπ Γκουαρδιόλα να μην σταθεί εμπόδιο στην πορεία του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι απάντησε με σαρκασμό λέγοντας πως δεν του αρέσει όταν κάνει χατ τρικ ο Νορβηγός επιθετικός και ζηλεύει, επειδή τραβάει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Έχει απόλυτο δίκιο. Στην ομάδα μου το εγώ μου υπερκαλύπτει οποιονδήποτε άλλον. Δεν μου αρέσει όταν ο Έρλινγκ σκοράρει τρία γκολ και όλα τα ''φώτα'' πέφτουν επάνω του. Ζηλεύω! Ειλικρινα ζηλεύω! Έρλινγκ σταμάτα να σημειώνεις τέρματα, αλλιώς η Sun και η Daily Mail δεν θα μιλούν πια για μένα».

