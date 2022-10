Η Τσέλσι του Τοντ Μπόελι συνεχίζει την στελέχωση της, αφού προχώρησε και στην πρόσληψη του Τζο Σιλντς από την Σαουθάμπτον.

Οι «μπλε του Λονδίνου», μετά την πρόσληψη του Λόρενς Στιούαρτ από την Μονακό την Τετάρτη (26/10), προχώρησαν και σε εκείνη του Τζο Σιλντς. Μπορεί να πήγε μόλις το καλοκαίρι στην Σαουθάμπτον από την Μάντσεστερ Σίτι αναλαμβάνοντας την θέση του επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, όμως η πρόκληση της Τσέλσι φαίνεται πως ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Η συμφωνία αυτή ήταν δεδομένη σύμφωνα με το «Athletic» ενώ συζητήζεις γίνονται ακόμα από την ομάδα του Λονδίνου και με τον Κρίστοφερ Βιβέλ, που έμεινε ελεύθερος από την Λειψία.

Η θέση που θα αναλάβει ο Τζο Σιλντς στην Τσέλσι είναι εκείνη του συνδιευθυντή της «στρατολόγησης» ποδοσφαιριστών και της ανακάλυψης ταλέντων.

Chelsea FC have appointed Joe Shields as Co-Director of Recruitment and Talent.