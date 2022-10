Η Τσέλσι γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λόρενς Στιούαρτ, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή.

Ο Λόρενς Στίουαρτ θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής των «μπλε του Λονδίνου», όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, και θα αναλάβει το νέο του ρόλο μόλις εκπληρώσεις τις εναπομείναντες υποχρεώσεις του με την Μονακό.

Η Τσέλσι ευχαρίστησε μάλιστα την διοίκηση των Μονεγάσκων για την συνεργασία της στην υπόθεση του Στιούαρτ.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε ήδη επιτευχθεί και το μόνο που έμενε ήταν η επισημοποίησή της. Θυμίζουμε πως οι Λονδρέζοι έχουν ακόμα συμφωνήσει με τον αρχισκάουτερ της Σαουθάμπτον, Τζο Σιλντς για την ανάληψη της θέσης του διευθυντή της «στρατολόγησης» παικτών ενώ συζητούν και με τον Κρίστοφερ Βιβέλ στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του Τοντ Μπόελι να καλύψει τα κενά επιτελικών στελεχών που προέκυψαν μετά την αλλαγή διοίκησης.

Laurence Stewart will be joining Chelsea in a new position as technical director to focus on football globally.