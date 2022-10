Η Νιούκαστλ μπήκε στην πρώτη τετράδα της Premier League μετά τη νίκη με 2-1 επί της Τότεναμ και ο εκ των διακριθέντων του ματς, Μπρούνο Γκιμαράες, δήλωσε ότι έμεινε δύο ημέρες άυπνος λόγω της γέννησης του γιο του.

Ο Βραζιλιάνος μέσος, ο οποίος είναι αποκάλυψη στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» μετά την μετακόμισή του από τη Λυών έναντι 40 εκατομμυρίων λιρών τον Ιανουάριο, συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο για τη Νιούκαστλ φέτος. Το απόγευμα της Κυριακής, η ομάδα του Έντι Χάου επικράτησε της Τότεναμ (2-1) και μπήκε στην πρώτη τετράδα της Premier League, κι ο 24χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε εννέα παιχνίδια για τους Magpies αυτή τη σεζόν, πραγματοποίησε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση τόσο στο δημιουργικό κομμάτι, όσο και αμυντικά.

Η Νιούκαστλ έφυγε από το Βόρειο Λονδίνο και με τους τρεις πόντους και μετά το σφύριγμα της λήξης πραγματικά εξαντλημένος ο Γκιμαράες έδωσε μια εικόνα για την εβδομάδα του αναρτώντας μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου του, Ματέο. «Αυτό είναι για εσάς παιδιά», έγραψε στο Twitter. «Δύο μέρες χωρίς ύπνο θα μπορούσαν να είναι στο σπίτι, αλλά πάντα ήθελα να είμαι εδώ μαζί σου! Ευχαριστώ για την υποστήριξη και ένα φιλί από τον Matteo σε σένα!! Είναι ο Βραζιλιάνος Geordie»

Προς έκπληξη πολλών οπαδών - ακόμη και του μάνατζερ Έντι Χάου - ο 24χρονος είχε μείνει δύο μέρες άυπνος στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα των Σπερς. Ένας υποστηρικτής είπε: «Πραγματικά αγαπώ αυτόν τον τύπο περισσότερο από πολλά μέλη της οικογένειάς μου».

Μετά τη δημοσίευση του tweet, ο προπονητής της των Magpies μίλησε στα μέσα ενημέρωσης για την αφοσίωση του Μπρούνο: «Δεν μου το είπε», χαμογέλασε. «Ήξερα για μια νύχτα αλλά όχι για δύο! Δεν θα άλλαζε την απόφασή μου καθώς είναι τόσο καθοριστικός σε αυτό που κάνουμε. Έχει δώσει την καρδιά και την ψυχή του στο κλαμπ. Ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του»

Σχετικά με τη γέννηση του γιου του, ο Χάου είπε πριν από τον αγώνα: «Είμαι χαρούμενος για αυτόν και την οικογένειά του, μια καταπληκτική στιγμή. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστά συναισθηματικός στη γέννηση του γιου του. «Δεν συζητήσαμε πολύ. Ξέραμε ότι αν το μωρό έφτανε έγκαιρα, θα ταξίδευε και θα έπαιζε στον αγώνα. Ταξίδεψε αργά χθες το βράδυ. Ταξίδεψε χωριστά. Δεν ήρθε μαζί μας. Αποφασίσαμε να του δώσουμε το πρωί με τη γυναίκα του και το μωρό του».

Ο Μπρούνο έγινε γρήγορα αγαπημένος των θαυμαστών στο St James' Park και ορισμένα σχόλια που έγιναν σε πρόσφατη συνέντευξη στο Sky Sports θα ενισχύσουν τη φήμη του. «Νομίζω ότι γεννήθηκα για να παίξω στην Πρέμιερ Λιγκ», είπε. «Λατρεύω την ατμόσφαιρα. Λατρεύω την ένταση του παιχνιδιού. Είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα, φυσικά. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αλλά όταν παίζεις καλά εδώ, σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορείς να παίξεις σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Νομίζω ότι και η πίεση όταν ήρθα, με βοήθησε να εξελιχθώ, να γίνω ο παίκτης που είμαι τώρα». Και πρόσθεσε: «Μου αρέσει να παίζω εδώ, μου αρέσει να δένομαι με τους οπαδούς και θέλω να γίνω θρύλος εδώ».

This is for you guys! Two days without sleep could be at home but I always wanted to be here with you! Thanks for the support and a kiss from Matteo to you!! He is Brazilian Geordie 🖤🤍🫶🏽 pic.twitter.com/2k0fEnYh9V