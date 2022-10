O Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την άφιξη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ» απέφυγε να πατήσει το χαλί με το σήμα της Μάντσεστερ Σίτι σε ένδειξη σεβασμού.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρυσι το καλοκαίρι έφτασε κοντά στη Μάντσεστερ Σίτι, όμως εν τέλει αποφάσισε πως έπρεπε να γυρίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μπορεί ο Πορτογάλος να μην φόρεσε τη φανέλα των Πολιτών, όμως σέβεται το κλαμπ και το έδειξε κατά την άφιξη της αποστολής των Κόκκινων Διαβόλων στο «Έτιχαντ» για το πρόσφατο ντέμπι.

Ο «CR7» απέφυγε χαρακτηριστικά να πατήσει πάνω στο σήμα της Μάντσεστερ Σίτι, κάμερα έπιασε την κίνηση του και το βίντεο έχει γίνει viral στα Social Media.

I'm sure if Ronaldo stepped on the Man City badge you wouldn't hear the end of it from the media

pic.twitter.com/oVxymUiCDx