Μπέρδεμα προέκυψε σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο έπειτα από ορισμένες δηλώσεις του διάσημου Αμερικανού ψυχολόγου, Τζόρνταν Πίτεροσν.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον ποδοσφαιρικό πλανήτη και στον κόσμο των social media μετά τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάσχει από κατάθλιψη λόγω του χαμού του νεογέννητου παιδιού του.

Σενάρια τα οποία προέκυψαν έπειτα από μια συνέντευξη που παραχώρησε ο διάσημος ψυχολόγος Τζόρνταν Πίτερσον, ο οποίος προσφάτως είχε επισκεφθεί τον Κριστιάνο που αντιμετώπιζε ορισμένα ψυχολογικά προβλήματα.

Το... μπέρδεμα στην όλη υπόθεση έγκειται στο γεγονός πως ο Αμερικανός επιστήμονας δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη λέξη «κατάθλιψη» όπως λανθασμένα αναπαράχθηκε, τονίζοντας ωστόσο πως ο Πορτογάλος πράγματι αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του.

«Με κάλεσε να πάω να τον δω. Είχε κάποια προβλήματα στη ζωή του πριν από μερικούς μήνες και ένας φίλος του τού έστειλε μερικά από τα βίντεο μου και είπε ότι τα είχε δει.

Μου έδειξε όλο τον εξοπλισμό του για να τον κρατά σε βέλτιστες συνθήκες, μιλήσαμε για τις εταιρείες του.

Συζητήσαμε κυρίως για το τι ήθελε στο μέλλον και μερικά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Μιλήσαμε για περίπου 90 λεπτά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πίτερσον, δηλώσεις που σε καμία περίπτωση δεν καθιστούν δεδομένο πως ο Κριστιάνο μάχεται απέναντι στο «τέρας» της κατάθλιψης.

"Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo's house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw