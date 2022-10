Τεν Χαγκ: «Ο Κριστιάνο είναι πολύ νευριασμένος που δεν παίζει»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ομόνοια για το Europa League (6/10, 19:45) αναφέρθηκε στην κατάσταση του... νευριασμένου Κριστιάνο Ρονάλντο και ευχαρίστησε τη Μάντσεστερ Σίτι για το «μάθημα».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη βαριά ήττα από τη Σίτι του ασταμάτητου Χάαλαντ καλείται να ανασυγκροτηθεί και να επιστρέψει στις νίκες αρχής γενομενης από το ματς με την Ομόνοια για το Europa League (6/10, 19:45). Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τους κυπελλούχους Κύπρου ο Έρικ Τεν Χαγκ ευχαρίστησε τους Πολίτες για το μάθημα και αναφέρθηκε στην κατάσταση του... νευριασμένου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Oι δηλώσεις του Ολλανδού τεχνικού:

Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν τον βλέπω δυστυχισμένο. Μην με παρεξηγείτε, είναι πολύ νευριασμένος όταν δεν παίζει. Στην προπόνηση είναι πάντα χαρούμενος, προπονείται πολύ δυνατά, δίνει πάντα τον καλύτερο του εαυτό κι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε από αυτόν».

Για τη συντριβή από τη Σίτι: «Πήραμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση από τις νίκες με την Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ, όμως ο αγώνας με τη Σίτι ήταν μια “ένεση πραγματικότητας” για εμάς. Ευχαριστούμε επομένως για το μάθημα, Πεπ και Σίτι. Μπορούμε να αποδεχτούμε την ήττα μας, όχι όμως και την απαράδεκτη εμφάνισή μας. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα».

