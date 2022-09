Μόλις πριν λίγο καιρό ο Τόμας Τούχελ είχε κάνει γνωστό πως υπήρξαν επαφές με την Τσέλσι για την υπογραφή νέου συμβόλαιου. Κι έγιναν τόσα λάθη μέσα σε έναν μήνα που τον οδήγησαν στην απόλυση...

Στις αρχές Αυγούστου ο Γερμανός πρώην τεχνικός των «μπλε» του Λονδίνου χαμογελαστός είχε αναφέρει ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τα νέα αφεντικά του κλαμπ αναφορικά με τη συνεργασία τους για το μέλλον. Είχε αναφέρει ότι εφόσον ο σύλλογος θα τον ήθελε, εκείνος θα ήταν χαρούμενος που θα μπορούσε να παραμείνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Έναν μήνα αργότερα, αποτελεί παρελθόν. Και πρόλαβε να κάνει τόσα λάθη σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, που όμως μπορεί να φέρει τα πάνω – κάτω όταν αναφερόμαστε στο ποδόσφαιρο...

Πρωταθλήτρια στα χρήματα που διατέθηκαν μέσα στο φετινό καλοκαίρι για την ενίσχυση του ρόστερ. Ακόμα κι έτσι, τίποτα δεν πήγε καλά. Μεταγραφές που θα έπρεπε να έχουν βελτιώσει την άμυνα, αλλά αυτό που παρουσιάζεται με το μόλις ένα clean sheet σε 7 επίσημα ματς, είναι πολύ μακριά από την αίσθηση της δικαίωσης για τα εκατομμύρια που έφυγαν από τα ταμεία.

Ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να δώσει 80 εκατομμύρια ευρώ για τον Γουέσλεϊ Φοφανά πιέζοντας μέχρι τέλους και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Λέστερ. Αποφάσισε να δώσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια για τον Μαρκ Κουκουρέγια γιατί και η Μπράιτον μυρίστηκε χρήμα και πήρε όσα περισσότερα μπορούσε. Έδωσε και περίπου 40 εκατομμύρια στη Νάπολι για τον Κουλιμπαλί ώστε να καλύψει το κενό του Ρούντιγκερ. Μάταια. Το ακυρωθέν γκολ της Γουέστ Χαμ – που έπειτα από έλεγχο που έγινε από την αρμόδια επιτροπή Διαιτησίας θα έπρεπε τελικά να μετρήσει – και το γκολ της Ντινάμο Ζάγκρεμπ έχουν προέλθει από λάθη των δύο νεοαποκτηθέντων στόπερ.

Στην Κροατία η Τσέλσι παρουσιάστηκε με χαφ τους Κόβασιτς και... Μάουντ. Δηλαδή μαρκάρισμα από τον κύριο κανένα. «Κόφτης» ούτε για δείγμα. Ο Ζορζίνιο μπήκε με αλλαγή. «Έπαιζε» η δική του μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ήθελε να παραμείνει και το κατάφερε. Ο Καντέ είναι εξαιρετικός αλλά αντιμετωπίζει πλέον αρκετά συχνά προβλήματα τραυματισμού, ενώ, ο Λόφτους – Τσικ δεν τοποθετείται πλέον τόσο κεντρικά και ο Γκάλαχερ δεν φτάνει στα επίπεδα απόδοσης που θα περίμεναν οι «μπλε».

Άρα, κακό το ότι δεν αποκτήθηκε χαφ. Και στην επίθεση βρίσκονται από φέτος οι Στέρλινγκ και Ομπαμεγιάνγκ προκειμένου – εύκολα στη θεωρία – να καλύψουν τα γκολ των Βέρνερ και Λουκάκου, ωστόσο, σταθερός και ικανός γκολτζής δεν υπάρχει ούτε εκεί...

💰 £75m on Wesley Fofana

💰 £63m on Marc Cucurella

💰 £50m on Raheem Sterling

💰 £34m on Kalidou Koulibaly

💰 £10.3m on P-E Aubameyang

💰 Loaned Denis Zakaria



😱 Chelsea have sacked Thomas Tuchel six days after completing a record-breaking transfer window