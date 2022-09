Ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα έπειτα από μισή σεζόν, επέστρεψε στο Λονδίνο χάρηκε για τη νέα συνεργασία με τον Τούχελ και ξαφνικά... ξαναχωρίζουν!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω ξανά για τον Τόμας, περάσαμε ωραίες στιγμές στην Ντόρτμουντ μαζί...».

Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν μόλις πριν από μερικές μέρες με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ομπαμεγιάνγκ στην Τσέλσι στην τελευταία ημέρα της θερινής διορίας για το 2022.

Που νά 'ξερε... Και πως τα φέρνει, πραγματικά, το ποδόσφαιρο.

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός δεν ήταν στην αποστολή των «μπλε» στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην Γουέστ Χαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως, έδωσε το «παρών» στο Ζάγκρεμπ για την έναρξη των ομίλων του Champions League και όλα... πήγαν στραβά.

Ο «Όμπα» πήρε φανέλα βασικού, αγωνίστηκε για περίπου μια ώρα, έκανε μόλις τρεις επαφές με τη μπάλα εντός της αντίπαλης περιοχής και αποχώρησε από το ματς δίχως να έχει προκαλέσει τον παραμικρό αντίκτυπο.

Το πρωί της Τετάρτης, μερικές ώρες μετά την ήττα στην Κροατία, στην 100η μέρα της θητείας του Μπόελι στην ιδιοκτησία, ο Τούχελ απολύθηκε. Η νέα συνεργασία του Ομπαμεγιάνγκ με τον Γερμανό κόουτς διήρκησε μόλις 59' αγωνιστικά λεπτά στο Ζάγκρεμπ. Και το όνειρο της νέας συνεργασίας με πολλά γκολ όπως συνέβη και στην Ντόρτμουντ, πήγε αμέσως περίπατο...

Aubameyang couldn't wait to be reunited with Thomas Tuchel 💔



(via @ChelseaFC) pic.twitter.com/GT8fTA5UbM