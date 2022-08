Μετά το γκολ του Τζέιντον Σάντσο για το 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λίβερπουλ ο Τζέιμς Μίλνερ τα «έχωσε» στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Ο Τζέιντον Σάντσο εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Λίβερπουλ στο 15' και άνοιξε το σκορ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ». Μετά το γκολ των γηπεδούχων ο Τζέιμς Μίλνερ που «έφαγε» την ντρίμπλα από τον σκόρερ τα «έχωσε» σε πολύ έντονο ύφος στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, κατηγορώντας τον προφανώς για τον χώρο που έδωσε στον διεθνή Άγγλο εξτρέμ.

Milner trying to tell Van djik that his aura doesn’t work anymore😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/EkbKOtaxeW