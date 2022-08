Η Τότεναμ με μποστάρη και σκόρερ τον Χάρι Κέιν νίκησε με 1-0 τη Γουλβς στο Λονδίνο. Έφτασε τα 185 γκολ με τη φανέλα των Σπερς στην Premier League ο Άγγλος «killer», περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για μόνο ένα κλαμπ.

Η Τότεναμ μετά την ισοπαλία της στο ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε με 1-0 της Γουλβς στο Λονδίνο. «Καθάρισε» για ακόμα μια φορά ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε τα 185 γκολ με τη φανέλα των Σπερς στην Premier League ξεπέρασε τον Γουέιν Ρόυνεϊ και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τέρματα με μια μόνο ομάδα της Premieship.

Οι Λονδρέζοι είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή του ματς και προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα των «Λύκων». Στο 45' ο Κέιν... προειδοποίησε όταν έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Σα του είπε «όχι». Στο 51' ο Κέιν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα σταο δοκάρι και στο 63' ήταν η σειρά του Σον να σημαδέψει το δοκάρι του πρώην κίπερ του Ολυμπιακού. Τη λύση έδωσε για κόμα μια φορά ο Κέιν, στο 64' 'οταν μετά από κόρνερ του Σον ο Πέρισιτς έκανε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο 29χρονος φορ με κεφαλιά εξ επαφής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

