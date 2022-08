Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στη μεταγραφική της λίστα για την ενίσχυση της επίθεσης της τον Τζέιμι Βάρντι.

Στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικρατεί απογοήτευση για τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα της ομάδας στις δυο πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Οι Κόκκινοι Διάβολοι κινούνται στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του συνόλου του Έρικ Τεν Χαγκ και μια από τις θέσεις που χρειάζεται προσθήκη είναι αυτή του σέντερ φορ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» στη μεταγραφική λίστα της Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει η περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι. Ο 35χρονος «killer» έχει συνδέσει το όνομα του με τη Λέστερ, στην οποία αγωνίζεται εδώ και μια δεκαετία παρά το γεγονός πως έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές ομάδες του «Big 6», με την Άρσεναλ να είναι η ομάδα που είχε φτάσει κοντά στην απόκτηση του.

