Η δουλειά που κάνει ο Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουάιτεντ φαίνεται πως αφήνει ευχαριστημένους τους παίκτες του, όμως τελικά δεν αποδίδει, κι έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» συνεχίζουν φέτος τις χαμηλές πτήσεις...

Την στιγμή που η Σίτι απολαμβάνει το νέκταρ της επιτυχίας υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα η έτερη ομάδα του Μάντσεστερ έχει ξεχάσει την υφή των τροπαίων. Η τελευταία επιτυχία της Γιουνάιτεντ ήρθε επί Μουρίνιο τον Μάη του 2017, όταν επικράτησε 2-0 του Άγιαξ στον τελικό του Europa League. Έκτοτε ο σύλλογος αναζητά εναγωνίως μια αγωνιστική αναγέννηση.

Γι' αυτό τον σκοπό προσελήθη και ο Έρικ Τεν Χαγκ στο τέλος της περυσινής σεζόν, μόνο που ως τώρα βλέπει τον μέντορά του Πεπ στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ βρίσκεται στον πάτο της έχοντας περάσει ένα φτωχό μεταγραφικό παζάρι και με το αστέρι της ομάδας Κριστιάνο Ρονάλντο πνευματικά απόν.

Το πλάνο Τεν Χαγκ που εντυπωσιάζει, αλλά δεν αποδίδει

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης, οι παίκτες της Γιουνάιτεντ παρουσιάστηκαν στην προπόνηση και άρχισαν να εργάζονται σε ένα τακτικό πλάνο που σχεδίασε ο προπονητής τους για το ταξίδι της Κυριακής (14/8) στο Μπρέντφορντ. Υπήρχε επιτακτική ανάγκη οι «κόκκινοι διάβολοι» κόντρα στην Μπρέντφορντ -ομάδες που πέρυσι νίκησαν εντός κι εκτός έδρας- να δείξουν... κάτι μετά την απογοητευτική πρεμιέρα και την ήττα κόντρα στην Μπράιτον μέσα στο «Όλντ Τράφορντ», στο επίσημο ντεμπούτο του Ολλανδού κόουτς στον πάγκο.

Ο Τεν Χαγκ ενημέρωσε τους παίκτες του για δύο σημαντικές αλλαγές στη σύνθεσή του. Η πρώτη ήταν να επαναφέρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην αρχική ενδεκάδα, κάτι που με τη σειρά του διευκόλυνε τη δεύτερη αλλαγή, αφού ο Κρίστιαν Έρικσεν δεν θα έπαιζε ως «ψευτοεννιάρι».

Ο Ολλανδός απαρνήθηκε το 4-3-3 της πρεμιέρας που στόχευε να του δώσει δυνατό κέντρο και έλεγχο της κατοχής και επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Ο μέσος Σκοτ Μακ Τόμινεϊ έχασε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα κι ο Έρικσεν οπισθοχώρησε.

Το 4-0 των γηπεδούχων μετά από 35 λεπτά αγώνα απέδειξε ότι η δουλειά που έγινε τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες -παρότοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την πειθαρχία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη μεθοδολογία του προπονητή από τότε που έφτασε στο σύλλογο- δεν απέφερε καρπούς.

Ο Ντε Χέα, που ήταν ο μόνος που παρουσιάστηκε μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στις κάμερες, περιέγραψε την εμφάνιση «φρικτή» και «απαράδεκτη», δήλωσε υπαίτιος για τα πρώτα δύο τέρματα και ζήτησε συγγνώμη από τους υποστηρικτές της ομάδας.

Από πλευράς του ο Τεν Χαγκ, που ίσως έχει ήδη να μετανιώνει που αποχώρησε από τον Άγιαξ, απέδωσε σε όλη την ομάδα την απογοητευτική εμφάνιση και μάλλον επιβεβαίωσε αυτό που περιέγραψε μετά το ματς με την Μπράιτον ως «a hell of a job». Μάλιστα ενώ ανέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προπονητής, στην συνέντευξη Τύπου είπε: «δεχθήκαμε γκολ από ατομικά λάθη. Μπορείς να έχεις ένα καλό πλάνο, αλλά μετά να βάζεις το πλάνο στον κάδο».

Να πούμε εδώ ότι ο Μαρτίνες ήταν ο μόνος 100% σίγουρος για το κέντρο της άμυνας, όμως αντικαστάθηκε στο ημίχρονο. Βέβαια ο Ολλανδός στις δηλώσεις του είπε ότι θα είχε λόγο για να αντικαταστήσει κάθε έναν από τους παίκτες του αν είχε τη δυνατότητα.

Με έναν εμφανώς απογοητευμένο Ολλανδό από τον τρόπο που εφάρμοσαν το πλάνο οι παίκτες του κι από τη συνολική τους απόδοση οι σκιές πάνω από τον ουρανό του Κάρινγκτον έγιναν πιο πυκνές. Μέσα σε όλα αυτά και με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμα αβέβαιο ο Τεν Χαγκ έκοψε το ρεπό της Κυριακής.

Η ομάδα, έφτασε στο Μάντσεστερ γύρω στις 23:00 μετά το ταξίδι από το Λονδίνο το Σάββατο, κι έλαβε εντολή να παρουσιαστεί στην προπονητική βάση του συλλόγου στις 9 το πρωί της Κυριακής (!), όπου την περίμενε μια εξαντλητική αν μη τι άλλο τιμωρία.

Το προπονητικό τιμ ντροπιάστηκε από τα στατιστικά των παικτών που έτρεξαν μια συνολική απόσταση 95,6 χιλιομέτρων στον αγώνα, σε σύγκριση με τα 109,4 χιλιόμετρα των παικτών της Μπρέντφορντ. Ως εκ τούτου, το προσωπικό του Τεν Χαγκ σχεδίασε μια προπόνηση αποκλειστικά τρεξίματος, που απαιτούσε από κάθε παίκτη, ακόμη και εκείνους που δεν ξεκίνησαν το Σάββατο, να τρέξουν κοντά στα 13,8 χιλιομέτρα - τη διαφορά τους δηλαδή με τους παίκτες της Μπρέντφορντ!

Erik ten Hag cancelled a planned day off for his Man United players after losing 4-0 to Brentford.



He ordered his players to cover 8.5 miles during extra training, pointing out that Brentford had run 8.5 miles more than they had during the game 😳 pic.twitter.com/fBenTTnS9I August 14, 2022

Από τον κόσμο της ομάδας η επιλογή του Ολλανδού κόουτς έγινε δεκτή με χαρά, όμως ένας αθλητικός επιστήμονας την περιέγραψε -σύμφωνα με το «Athletic» αναχρονιστική κι αυστηρή. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τεν Χαγκ ήθελε να δώσει ένα μάθημα στους παίκτες του οι οποίοι έχασαν από μια ομάδα που τερμάτισε 13η την περυσινή σεζόν!

Το κεφάλαιο: Κριστιάνο Ρονάλντο

Και κάπου εδώ ανοίγει το κεφάλαιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως είναι γνωστό ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έψαχνε έναν τρόπο να αποχωρήσει από την ομάδα με τον ατζέντη του Ζόρζε Μέντες να εξετάζει τις επιλογές του παίκτη του και να... μαζεύει «άκυρα» λόγω -κυρίως- του υψηλού κασέ του 38χρονου.

Ο Τεν Χαγκ,ήθελε αρχικά η Γιουνάιτεντ να επιμείνει και να κρατήσει έναν από τους καλύτερους παίκτες του παιχνιδιού. Πίστευε ότι ακόμη και σε τέτοια ηλικία, ο Ρονάλντο παραμένει ένας δεινός σκόρερ, παγκόσμιας κλάσης που δεν είχαν την πολυτέλεια να χάσουν.

Ο Ολλανδός προτίμησε έτσι να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της μεταγραφικής περιόδου σε αναζήτηση ενός στόπερ που θα έκανε τη διαφορά (Λισάντρο Μαρτίνες) κι ενός μέσου, με τον σύλλογο να έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για τον Ολλανδό διεθνή πρώην μέσο του Άγιαξ, Φρένκι ντε Γιονγκ -κίνηση η οποία ακόμα είναι σε εκκρεμότητα αφού ο παίκτης δε θέλει να φύγει από την Βαρκελώνη.

Ωστόσο, από τότε που ο CR7 επέστρεψε στις προπονήσεις της Γιουνάιτεντ, δείχνει προκλητική στάση κι αδιαφορία. Πήγες αναφέρουν ότι υπάρχουν ημέρες όπου τρώει μεσημεριανό μόνος του στο Κάρινγκτον, ενώ τον έχουν δει να χτυπάει τα χέρια του στην προπόνηση και να προσπαθεί να αντιταχθεί στην προσέγγιση που προτιμά ο νέος του προπονητής.

There has been days where Cristiano Ronaldo eats lunch alone in the canteen at Carrington, while he has been seen flapping his arms about in training and attempting to argue against the high-pressing approach favoured by Erik ten Hag #mulive [@AdamCrafton_] August 15, 2022

Έτσι τόσο ο προπονητής όσο και οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αρχίσει να σκέφτονται την περίπτωση της πώλησης αν βρεθεί ένας άξιος αντικαταστάτης. Η Γιουνάιτεντ ψάχνει την αγορά για επιλογές με τον Ισπανό διεθνή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Άλβαρο Μοράτα, να εμφανίζεται στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ.

Τριγμοί στα αποδυτήρια

Σύμφωνα με το «Athletic» η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ στερείται τόσο της αρμονίας όσο και της υπευθυνότητας ομάδων όπως η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι. Οι σχέσεις μεταξύ του τερματοφύλακα Ντε Χέα και του σέντερ μπακ Μαγκουάιρ φάνηκαν κατά καιρούς τεταμένες, αν και άλλες πηγές επέμειναν ότι το ζευγάρι τα πάει αρκετά καλά κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι πολλοί παίκτες της ομάδας περίμεναν ο Τεν Χαγκ να αλλάξει αρχηγό αυτό το καλοκαίρι.

🚨 A number of high-profile Manchester United players do not fully support Erik Ten Hag's decision to keep Harry Maguire as captain.



They are sceptical of Maguire and his starting role in the team.



(Source: MEN) pic.twitter.com/tjJMri2lcI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 15, 2022

Υπάρχει επιπλέον η αίσθηση ότι η Γιουνάιτεντ έχει πληγεί ψυχολογικά από τις συλλογικές της εμπειρίες ως ομάδα. Ο Ράνγκνικ διόρισε αθλητικό ψυχολόγο όταν ανέλαβε στα μισά της περασμένης σεζόν ο οποίος όμως αποχώρησε μαζί του κι έκτοτε η κατάσταση εντάχθηκε. Το επόμενο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εντός έδρας με τη Λίβερπουλ και οι περισσότεροι φίλοι της ομάδας τρέμουν για το πώς θα εξελιχθεί...