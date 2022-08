Ο Έρικ Τεν Χαγκ «έσταξε» τους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την επομένη της συντριβής από τη Μπρέντφορντ, καθώς τους έβαλε να τρέξουν 13,8 χιλιόμετρα μετά το τέλος της προπόνησης.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει κάθε λόγο να «βράζει» με την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις πρώτες δυο αγωνιστικές της Premier League. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ηττήθηκαν την πρώτη αγωνιστική στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μπράιτον (1-2) και τη δεύτερη «διασύρθηκαν» στην έδρα της Μπρέντφορντ με 4-0.

Στην προπόνηση της Κυριακής (14/8) ο Ολλανδός ήταν αμείλικτος με τους ποδοσφαιριστές του και τους τιμώρησε, βάζοντας τους να τρέξουν 13,8 χιλιόμετρα μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης. Ο αριθμός δεν ήταν διόλου τυχαίος, καθώς πρόκειται για τη διαφορά στα χιλιόμετρα που έτρεξαν η Μπρέντφορντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Για την ακρίβεια οι παίκτες των Μελισσών έτρεξαν 109,4 χιλιόμετρα, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι 95,6.

Erik ten Hag wanted to make Manchester United players run 13.8 kilometres (8.5 miles) during their exercises in their extra training session today. Brentford players ran 13.8 kilometres more than them yesterday. Distance covered yesterday: Brentford 109.4km United 95.6km.