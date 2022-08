Η αδιαφορία του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το τέλος του αγώνα με την Μπρέντφορντ «χτύπησε» άσχημα στη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία σύμφωνα με το «Sky Sports» σκέφτεται να τερματίσει το συμβόλαιό του αν δεν δει αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Το κλίμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι το χειρότερο δυνατό μετά τη συντριβή στην έδρα της Μπρέντφορντ κι αυτός που μοιάζει περισσότερο με «ξένο σώμα» είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ «σνόμπαρε» μετά το τελευταίο σφύριγμα τόσο τους οπαδούς όσο και τον Έρικ Τεν Χαγκ, δίχως να του δώσει το χέρι του και έφυγε εμφανώς ξενερωμένος για τα αποδυτήρια. Μια εικόνα που δεν άρεσε καθόλου στη διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων, η οποία όπως αναφέρει το «Sky Sports» εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει πρόωρα το συμβόλαιό του, αν δεν δει βελτίωση στη συμπεριφορά του το επόμενο διάστημα.

Ο CR7 έχει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, αλλά βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στο ψάξιμο για μεταγραφή. Προς το παρόν, πάντως, οι προσπάθειες του Κριστιάνο και του ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, είναι μάταιες, αφού καμία ομάδα του κορυφαίου επιπέδου δεν δείχνει διατεθειμένη να τον αποκτήσει, με τις Ίντερ και Μίλαν να είναι οι πιο πρόσφατες χρονικά που έριξαν «άκυρο» στον 38χρονο στράικερ.

