Τα flash interviews του Έρλινγκ Χάαλαντ θα έχουν πολύ πλάκα και πολλά... μπιπ, αφού από την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Premier, ο σκόρερ των δύο τερμάτων της Σίτι απέναντι στη Γουέστ Χαμ έκανε τις γκάφες του.

Ο Νορβηγός αστέρας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Λονδίνο κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα και υπενθύμισε στον κόσμο τον πανηγυρισμό με τον διαλογισμό, ενώ, στο δεύτερο μέρος έτρεξε για να πάρει την άνετη κάθετη του Ντε Μπρόινε στο χώρο και «εκτέλεσε» για το τελικό 2-0.

Στο flash interview όταν ρωτήθηκε για το χατ-τρικ που θα μπορούσε να κάνει, είπε τη λέξη «σκ@@@» κι όταν ο ρεπόρτερ του ζήτησε να προσέχει τις λέξεις του, ξαναείπε: «σκ@@@, συγγνώμη»!

