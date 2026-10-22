MVP της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League αναδείχθηκε ο Φιλ Φόντεν μετά την εμφάνισή του απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Φιλ Φόντεν αναδείχθηκε «Player of the Week» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο Έτιχαντ την περασμένη Τρίτη (20/10) και ο Φόντεν έβαλε την υπογραφή του στη νίκη των «Πολιτών» με 5-1.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ για το τέρμα του Σερκί στο 57'. Ο Φόντεν βρήκε δίχτυα πρώτα στο 34', στη συνέχεια στο 65', ενώ σκόραρε και στο 75', για το τελικό 5-1.

Τον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Νίκο Παζ της Κόμο, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση βρίσκονται οι Ρίο Ενγκουμόα (Λίβερπουλ) και Σκοτ ΜακΤόμενεϊ (Νάπολι) αντίστοιχα.