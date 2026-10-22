Φόντεν: Αναδείχθηκε MVP της 3ης αγωνιστικής στο Champions League μετά τα τρία γκολ επί της ΑΕΚ
Ο Φιλ Φόντεν αναδείχθηκε «Player of the Week» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ.
Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο Έτιχαντ την περασμένη Τρίτη (20/10) και ο Φόντεν έβαλε την υπογραφή του στη νίκη των «Πολιτών» με 5-1.
Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ για το τέρμα του Σερκί στο 57'. Ο Φόντεν βρήκε δίχτυα πρώτα στο 34', στη συνέχεια στο 65', ενώ σκόραρε και στο 75', για το τελικό 5-1.
Τον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Νίκο Παζ της Κόμο, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση βρίσκονται οι Ρίο Ενγκουμόα (Λίβερπουλ) και Σκοτ ΜακΤόμενεϊ (Νάπολι) αντίστοιχα.
1st: Phil Foden 2nd: Nico Paz 3rd: Rio Ngumoha 4th: Scott McTominay Phil Foden's hat-trick clinches him Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/M4E177zybq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026
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