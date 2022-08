Ιδανικό ντεμπούτο, ιδανική αρχή. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συστήθηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο στον κόσμο της Premier League, «καθάρισε» με δυο γκολ τη Γουέστ Χαμ (0-2) και χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι μια τέλεια πρεμιέρα.

Πριν από μερικούς μήνες η μισή Ευρώπη «σφαζόταν» στα πόδια του για να τον αποκτήσει. Βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του ωστόσο εκείνος έκανε επιλογή καρδιάς και αποφάσισε να φορέσει τα γαλάζια της Μάντσεστερ Σίτι. Μια εξέλιξη που φάνηκε με το... καλημέρα πως θα εκτοξεύσει στη στρατόσφαιρα τις δυνατότητες της αρμάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα. Κάτι λιγότερο από 80 λεπτά άλλωστε απέναντι στη Γουέστ Χαμ αρκούσαν στον Έρλινγκ Χάαλαντ για να ξετυλίξει ολόκληρο το κουβάρι των αρετών του. Με δυο γκολ στο ντεμπούτο του στην Premier League, ο Νορβηγός... μιμήθηκε τον Σέρχιο Αγουέρο και χάρισε στη Σίτι μια ονειρική πρεμιέρα (0-2), παρέχοντας το πρώτο δείγμα για το τι μέλλει γενέσθαι...

Η επιλογή του στο αρχικό σχήμα από τον Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει ενθουσιασμό στον κόσμο της Μάντσεστερ Σίτι και συγχρόνως... τρόμο στο κοινό του «London Stadium». Η ομάδα του Μόγιες ωστόσο προσπάθησε να μην επηρεαστεί από τα ονόματα που είχε απέναντί της και επιχείρησε να αιφνιδιάσει τους φιλοξενούμενους με γκολ από τα.... αποδυτήρια. Η καρφωτή κεφαλιά του Αντόνιο ωστόσο δεν βρήκε ποτέ εστία (2΄), με τους Λονδρέζους έτσι να σπαταλούν μια μοναδική ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ.

Στη συνέχεια το τέμπο άλλαξε, αφού η Σίτι κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο με έλεγχο του ρυθμού, όμως δυσκολεύονταν να βρει διαδρόμους προς την εστία των Hammers. Μια στιγμή όμως αρκούσε για να λύσει τον αμυντικό γρίφο των γηπεδούχων. Στο 35΄ο Χάαλαντ τρύπωσε μέσα στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Αρεολά, έστησε ακολούθως τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι και ευστόχησε για να ανοίξει λογαριασμό στην Premier League.

Η Σίτι πλέον είχε αποβάλλει το όποιο άγχος και συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς προκειμένου να «καθαρίσει» το ματς. Στο 62΄έριξε προειδοποιητική βολή με το... άχαστο του Γκουντογκάν, όμως τρία λεπτά αργότερα βρήκε αυτό που ήθελε με τον... αναμενόμενο δράστη. Έπειτα από υπέροχη κάθετη του Ντε Μπρόινε, ο Χάαλαντ βγήκε τετ-α-τετ και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 2-0 για να γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Σίτι που πετυχαίνει ντοπιέτα στο ντεμπούτο του μετά τον Σέρχιο Αγουέρο πίσω στο 2011.

🔵⚪️ GOAL!



Erling Haaland gets his second goal of the game for #ManchesterCity



West Ham United 0 - [2] Man. City#WHUMCI | #MCFC

pic.twitter.com/VHcD1GKbKl