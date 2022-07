Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στη φιλική ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με σχόλιο του στο Instagram είχε προαναγγείλει την επιστροφή του «Βασιλιά» και αυτή έγινε στην φιλική ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-1) στο «Ολντ Τράφορντ». O Πορτογάλος σταρ για πρώτη φορά μετά το αίτημα του να αποχωρήσει από τους «Κόκκινους Διαβόλους» επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, καθώς ξεκίνησε βασικός και έπαιξε για ένα ημίχρονο. Ο «CR7» αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα από τον νεαρό Ντιαλό, ο οποίος ήταν ο σκόρερ στο 49'. Για τη Ράγιο Βαγιεκάνο ισοφάρισε στο 57΄ο Άλβαρο Γκαρσία.

Good to be back 👊 #MUFC

A first sight of goal for @Cristiano 🎯



Click below to enjoy the game live 👇#MUFC