Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόνο με ένα σχόλιο στο Instagram έβαλε «φωτιά» στα Social media, καθώς αποκάλυψε πως την ερχόμενη Κυριακή (31/7) θα επιστρέψει στη δράση με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ένα σχόλιο τεσσάρων λέξων του Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια ανάρτηση στο Instagram ήταν αρκετό για να βάλει «φωτιά» στα Social Media. Ο Πορτογάλος σταρ είναι εκτός αποστολής για το Σαββατιάτικο (30/7) φιλικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως προνήγγειλε την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα των «Κόκκινων Διαβόλων»!

«Κυριακή παίζει ο βασιλιάς», ανέφερε στο «λακωνικό» μήνυμα του ο «CR7», εννοώντας προφανώς πως θα αγωνιστεί στο φιλικό της Κυριακής (31/7) με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Ρονάλντο θα φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για πρώτη φορά μετά το αίτημα του να αποχωρήσει από την ομάδα και θα παίξει υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ. Μένει να φανεί αν η επιστροφή του Πορτογάλου είναι μόνιμη ή προσωρινή.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFC



Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur