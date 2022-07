H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ένα δυνατό φιλικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης γνώρισε την πρώτη της ήττα επί ημερών Τεν Χαγκ (1-0). Σκόρερ ο Φέλιξ, ντεμπούτο για Έρικσεν με τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Μια εβδομάδα πριν τη σέντρα της Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο Όσλο. Πρώτη ήττα των «Κόκκινων Διαβόλων» επί ημερών του Έρικ Τεν Χανγκ, στο πέμπτο τους φιλικό παιχνίδι μέσα στον Ιούλιο. Το ματς έκρινε με γκολ στο 86' ο Ζοάο Φέλιξ.

