Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν είναι λίγες οι ομάδες που θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Μία απ' αυτές κι η ΚΙ Κλάκσβικ που προσφέρει... 20 πρόβατα!

Λεφτά, λεφτά, λεφτά...

Στη λέξη μεταγραφή, τα χρήματα (σχεδόν πάντα) είναι αυτά που παίζουν το σημαντικότερο και πιο καθοριστικό ρόλο. Όχι, όμως, στην προκειμένη περίπτωση.

Η ομάδα ΚΙ Κλάκσβικ, από τα Νησιά Φερόε, προσφέρει τα καλύτερα 20 πρόβατα που έχει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκειμένου να εξασφαλίσει το «ναι» του συλλόγου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και εκείνη φέρεται να του το έχει ξεκόψει για μεταγραφή. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει ζητήσει να φύγει από την ομάδα κι έτσι ο άσημος σύλλογος που ιδρύθηκε το μακρινό 1904 είπε να στρέψει για λίγο πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν μη τι άλλο, μπορεί να ξέρουν ότι θα «πάνε για μαλλί και θα βγουν κουρεμένοι», αλλά δεδομένα κατάφεραν να κάνουν το γύρο του κόσμου με τη συγκεκριμένη ιδέα. Και ο άνθρωπος που το σκέφτηκε ενδεχομένως να προσθέσει στο... βιογραφικό του την εν λόγω ιδέα.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw