Η Νότγχαμ Φόρεστ «έκλεισε» δυο ακόμα προσθήκες, καθώς συμφώνησε με τη Λίβερπουλ και τη Μπάγερν Μονάχου για την αγορά των Νέκο Γουίλιαμς και Ομάρ Ρίτσαρντς, αντιστοίχως.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη διαμόρφωση του ρόστερ της ιστορικής σεζόν της επιστροφής της ομάδας στην Premier League. Oι «Κόκκινοι» έχουν ανακοινώσει τις μεταγραφές των Χέντερσον, Μπιανκόν, Αβονίγι, Νιακατέ και «έκλεισαν» ακόμα δύο, καθώς παίκτες της Φόρεστ πρέπει να λογίζονται ο Νέκο Γουίλιαμς και ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη συμφώνησε με τη Λίβερπουλ για την αγορά του Γουίλιαμς αντί 17 εκατομμυρίων λιρών, ενώ η συμφωνία της Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Ρίτσαρντς έκλεισε στις 10 εκατομμύρια λίρες.

Ο 21χρονος διεθνής Ουαλός δεξιός μπακ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν ως δανεικός από τους «Κόκκινους» στην Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, με την οποία κατέγραψε 15 συμμετοχές, σκόραρε δυο γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Ο Ρίτσαρντς είναι 24χρονος αριστερός μπακ και την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 17 συμμετοχές με μία ασίστ σε αθροιστικά 575 αγωνιστικά λεπτά. Οι Βαυαροί είχαν αποκτήσει τον Άγγλο οπισθοφύλακα το προηγούμενο καλοκαίρι ως ελεύθερο από τη Ρεντινγκ.

Με αυτά τα «deals» η Φόρεστ έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής περίπου 60 εκατομμύρια λίρες και έπεται συνέχεια. Θυμίζουμε πως με βάση τα ρεπορτάζ από το Νησί ο Στιβ Κούπερ και οι ιθύνοντες του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας έχουν να διαχειριστούν ένα μπατζετ της τάξεως των 100 εκατομμυρίων λιρών.

#nffc set to sign Neco Williams and Omar Richards, with both deals now agreed. Williams fee nearer to £17m in total and his signing from #lfc is regarded as a huge statement by Forest. Richards will join from Bayern for around €10m.