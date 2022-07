Τη δεύτερη φετινή της κίνηση ολοκλήρωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ που ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον δανεισμό του Ντιν Χέντερσον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η αγγλική ομάδα έψαχνε εδώ και καιρό τον αντικαταστάτη του Σάμπα και δούλευε την περίπτωση του 25χρονου Άγγλου κίπερ των «κόκκινων διαβόλων». Τελικά κατάφερε να φέρει εις πέρα την συγκεκριμένη αποστολή ανακοινώνοντας έτσι τον δανεισμό του Ντιν Χέντερσον για μία αγωνιστική σεζόν, χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς στην συμφωνία.

Πέρυσι ο Άγγλος πορτιέρε έμεινε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως δεύτερος κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει μόλις 5 συμμετοχές χωρίς να καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε κανένα ματς.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ήδη αποκτήσει με μεταγραφή-ρεκόρ τον Ταϊγό Αβονίγι ενώ έκλεισε και τον Μπιανκονέ από την Τρουά.

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️



🌳🔴 #NFFC | #PL