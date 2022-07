Την τέταρτη μεταγραφή της ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς απέκτησε τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό Μουσά Νιακατέ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με κάθε επισημότητα ο Μουσά Νιακατέ. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ στη Μάιντς και έκανε δικό της τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γάλλος μέτρησε 33 συμμετοχές στη Γερμανία και σκόραρε τέσσερις φορές.

«Για εμένα είναι όνειρο που βγήκε αληθινό η Αγγλία και η μεταγραφή σε ένα ιστορικό κλαμπ όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα και όλοι θέλουν να παίξουν εδώ» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «Κόκκινων», ο Μουσά Νιακατέ, ο οποίος αποτελεί την τέταρτη φετινή κίνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τους Χέντερσον, Μπιανκόν και Αβονίγι.

