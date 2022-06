Σύμφωνα με τους Times ο Στιβ Κούπερ θα έχει στη διάθεση του μπάτζετ της τάξεως των 75 έως 100 εκατομμυρίων λίρών για να «χτίσει» τη Νότιγχαμ Φόρεστ της Premier League.

Στην Νότιογχαμ Φόρεστ οι πανηγυρισμοί για την ιστορική επιτυχία της επιστροφής στην Premier League μετά από 23 χρόνια έχουν «κοπάσει» και πλέον οι ιθύνοντες το κλαμπ σηκώνουν τα «μανίκια» για να «χτίσουν» την ομάδα της επόμενης σεζόν. Πάντως, ο Βρετανός τεχνικός, Στιβ Κούπερ, θα έχει να διαχειριστεί μπάτζετ επιπέδου... «Big 6»!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αναμένεται να διαθέσει στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι ποσό της τάξεως των 75 έως 100 εκατομμυρίων λιρών για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Άξιο αναφοράς είναι πως το προηγούμενο καλοκαίρι τέτοιο ποσό δαπάνησαν μόνο η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ! Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το Νησί, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού εκτός από το μεγάλο μεταγραφικό μπάτζετ θα διαθέσει 5,5 εκατομμύρια για το προπονητικό κέντρο του κλαμπ και τις ακαδημίες.

According to @thetimes, Steve Cooper will be given a budget of between £75m and £100m this summer.#NFFC pic.twitter.com/5vRw1XW250