Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πώληση του 28χρονου Κονγκολέζου τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά στη γαλλική Λανς. Στα πέντε εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το «deal» σύμφωνα με την «Equipe».

Παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Μπρις Σαμπά. Oι «Κόκκινοι» ολοκλήρωσαν και ανακοίνωσαν τη συμφωνία για την πώληση του 28χρονου Κονγκολέζου τερματοφύλακα στη Λανς, με το «deal» να κλείνει στα πέντε εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την «Equipe». Ο Αφρικανός κίπερ επιστρέφει στο γαλλικό ποδόσφαιρο μετά από τρία χρόνια, όταν τον είχε αγοράσει η Φόρεστ από την Καέν αντί δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Την τριετία του στο Νησί ο Σαμπά αγωνίστηκε 125 φορές με τη Νότιγχαμ και πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Στιβ Κούπερ προς την ιστορική επιστροφή στην Premier League μετά από 23 χρόνια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κονγκολέζος κατέγραψε 45 συμμετοχές, κράτησε 16 φορές ανέπαφη την εστία του και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον ημιτελικό ανόδου κόντρα στη Σέφιλντ, στον οποίο απέκρουσε τρία πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα».

Ο Σαμπά υπέγραψε πεντετές συμβόλαιο με τη Λανς και μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του αποχαιρέτησε τον κόσμο και τα μέλη της Νότιγχαμ Φόρεστ με ανάρτηση στα Social Media, στην οποία ανέφερε: «Στους οπαδούς, στους συνεργάτες, στους προπονητές μου, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους στο σύλλογο. Όποιον γνώρισα και με βοήθησε κατά την παρουσία μου εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσω όλες αυτές τις αναμνήσεις στην καρδιά μου. Δεν έχω ξαναζήσει έτσι στο παρελθόν. Για πάντα Φόρεστ».

To the fans, to my partners, my coaches, to the staff and everyone at the club. Anyone that I've met that have helped me during my time here. Thank you so much. I'll keep these memories close to my heart. I've never felt nothing like this before ❤️ Forever Forest