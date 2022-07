Κοντά στην τέταρτη φετινή μεταγραφή της είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ που συμφώνησε με την Μάιντς για την απόκτηση του Μούσα Νιακατέ.

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται σε... πυρετό εργασιών τις τελευταίες μέρες και συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση του μεταγραφικού της σχεδιασμού. Τα «tricky trees» βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας κίνησης, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο συμφώνησαν με την Μάιντς για τον Μούσα Νιακατέ.

Μάλιστα πλησιάζει σε συμφωνία και με τον ίδιο τον παίκτη για τον συμβόλαιό του και μένουν μόνο κάποιες μικρές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Ο 26χρονος Γάλλος πέρυσι έκανε 33 συμμετοχές με την γερμανική ομάδα σημειώνοντας τέσσερα τέρματα και ξεπερνώντας τα 2.800 αγωνιστικά λεπτά.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φετινή κίνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τους Χέντερσον, Μπιανκόν και Αβονίγι.

