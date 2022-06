Η Νότιγχαμ Φόρεστ ψάχνει στην αγορά για βασικό τερματοφύλακα και έχει ως πρώτο στόχο τον διεθνή Άγγλο τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντιν Χέντερσον.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη θριαμβευτική της επιστροφή στην Premier League μέσω του τελικού ανόδου του Γουέμπλεϊ, κάνει τον προγραμματισμό της για την πρώτη της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του Νησιού, μετά από 23 χρόνια. Σύμφωνα με τους «Times» ο Στιβ Κούπερ θα έχει στη διάθεση του μπάτζετ της τάξεως των 75 έως 100 εκατομμυρίων λιρών για μεταγραφές.

Ο βασικός τερματοφύλακας των «Κόκκινων», Μπρις Σαμπά, έχει κάνει γνωστή την απόφαση του να αποχωρήσει από το Νότιγχαμ και οι ιθύνοντες του κλαμπ έχουν έναν μεγάλο στόχο για να τον αντικαταστήσουν. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ βρίσκεται σε επαφές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αποκτήσει τον Ντιν Χέντερσον με τη μορφή δανεισμού και οψιόν δανεισμού, ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών. Οι διαπραγματεύσεις των δυο κλαμπ είναι προχωρημένες και ο διεθνής κίπερ εξετάζει την προοπτική.

O Χέντερσον προέρχεται από μια σεζόν με μόλις τρία παιχνίδια, όντας στη «σκιά» εξαιρετικού Νταβίντ Ντε Χέα. Συνολικά με τη Γιουνάιτεντ μετράει 29 συμμετοχές, ενώ το «μπαμ» της καριέρας του το έχει κάνει με τη Σέφιλντ, με την οποία έπαιξε σε 86 ματς.

