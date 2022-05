Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με 1-0 της Χάντερσφιλντ στον μεγάλο τελικό ανόδου του «Γουέμπλεϊ», επέστρεψε στην Premier League μετά από 23 χρόνια και γέμισε τα ταμεία της με 200 εκατομμύρια ευρώ!

Η ιστορική Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε! Η ομάδα του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη επικράτησε με 1-0 της Χάντερσφιλντ στον μεγάλο τελικό ανόδου του «Γουέμπλεϊ», επέστρεψε στην Premier League μετά από 23 χρόνια και γέμισε τα ταμεία της με 200 εκατομμύρια ευρώ! Τελευταία παρουσία των «Κόκκινων» ήταν το 1999 και η σεζόν 2022/23 θα είναι η πρώτη τους στην κορυφαία κατηγορία του νησιού στον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απουσία μιας ομάδας από το «Νο.1» πρωτάθλημα του κόσμου.

Το παιχνίδι στο σύνολο του είχε αρκετά αργό ρυθμό και ελάχιστες ευκαιρίες μπροστά από τις δυο εστίες. Η πρώτη φάση του ματς ήταν για τη Φόρεστ, όταν ο Γέιτς έπιασε τη γυριστή κεφαλιά από την «καρδιά» της άμυνας της Χάντερσφιλντ αλλά αστόχησε. Oι δυο ομάδες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, όμως η Νότιγχαμ ευτύχησε να βρει το γκολ από ένα ατομικό λάθος. Στο 42' μετά από σέντρα - σουτ του Γκάρνερ, ο Κόλγουιλ πήγε στη μονομαχία με τον Γέιτς, όμως άθελα του έστειλε τη μπάλα με το γόνατο στα δίχτυα της ομάδας του.

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League 👏 pic.twitter.com/3K2R6g4mgs