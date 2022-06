«Πλήγμα» στον σχεδιασμό της Νότιγχαμ ενόψει της επιστροφής της στην Premier League, καθώς ο βασικός κίπερ και ήρωας της ανόδου, Μπρις Σαμπά, ενημέρωσε το κλαμπ πως δεν πρόκειται να ανανεώσει και επιθυμεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Την ώρα που η Νότιγχαμ Φόρεστ «τσεκάρει» υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για την στελέχωσή της στην πρώτη της σεζόν στην Premier League μετά από 23 χρόνια, ο Μπρις Σαμπά ήρθε να προσθέσει από το πουθενά πρόβλημα στην καταλυτική θέση του τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρει το «Athletic», ο 28χρονος Κονγκολέζος κίπερ, από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ανόδου κι από τους πιο δημοφιλείς παίκτες της εξέδρας του «City Ground», ενημέρωσε τη διοίκηση πως δεν πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο (το τρέχον λήγει το καλοκαίρι του 2023) και επιθυμεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο θερινό παζάρι.

Η Φόρεστ έκανε πρόσφατα την πρόταση ανανέωσης στον βασικό της τερματοφύλακα, ωστόσο, σύμφωνα με το αγγλικό Μέσο, ο παίκτης θεώρησε ότι το προσφερόμενο συμβόλαιο δεν αντανακλά τη σημασία του στην ομάδα και τις επιδόσεις του στην περασμένη σεζόν, όπου κατέγραψε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με highlight την εμφάνιση στη ρεβάνς των ημιτελικών των play-offs κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ που απέκρουσε τρία πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα».

Από την πλευρά της, πάντως, η Νότιγχαμ φέρεται διατεθειμένη να προσεγγίσει ξανά τον Σαμπά ώστε να του αλλάξει γνώμη, ποντάροντας στη σύνδεσή του με την πόλη και την ομάδα, αλλά και στην εξαιρετική σχέση που διατηρεί με τον προπονητή του, Στιβ Κούπερ.

