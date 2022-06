O Βαγγέλης Μαρινάκης με ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ και έστειλε το μήνυμα του ενόψει της επόμενης σεζόν, η οποία θα βρει την ομάδα στην Premier League μετά από 23 χρόνια.

H Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έγραψε ιστορία, καθώς νίκησε τη Χάντερσφιλντ στον τελικό ανόδου του Γουέμπλεϊ και επέστρεψε στην Premier League μετά από 23 χρόνια «περιπλάνησης» στις μικρότερες κατηγορίες του Νησιού. Με ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς των «Reds» ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ επισήμανε πως το όριο της ομάδας του μπορεί να είναι μόνο ο... ουρανός, ενώ τόνισε πως θα δώσει στον Στιβ Κούπερ όλα τα «όπλα» που χρειάζεται για να γράψει «μία πιο λαμπρή ιστορία».

A letter to our fans from owner, Mr. Evangelos Marinakis, and Head Coach Steve Cooper. ❤️



🌳🔴 #NFFC