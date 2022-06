Ο Φρέιζερ Φόρστερ αποτελεί το δεύτερο θερινό μεταγραφικό απόκτημα της Τότεναμ στην εποχή του Κόντε και μάλιστα, όπως και ο Πέρισιτς, έτσι και ο Άγγλος τερματοφύλακας αποκτήθηκε ως ελεύθερος.

Ο Φόρστερ αποχωρεί από την Σαουθάμπτον έπειτα από μια 8ετία, έχοντας παραχωρηθεί και για μια χρονιά δανεικός (2019-2020) στην Σέλτικ.

Ο Αντόνιο Κόντε έκανε άμεσα τις κινήσεις του και ο έμπειρος τερματοφύλακας υπέγραψε πλέον το 2ετές συμβόλαιό του με τα «σπιρούνια».

Όπως και με τον Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος εξασφαλίστηκε σε χρόνο dt, έτσι και με τον Φόρστερ όλα τελείωσαν πολύ γρήγορα, με την Τότεναμ να ξεκινάει τα «ψώνια» για το φετινό καλοκαίρι με δυο ελεύθερες προσθήκες.

✍️ We are delighted to announce the signing of Fraser Forster.



Welcome to Spurs, Fraser! 💙