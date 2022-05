Ο Ιβάν Πέρισιτς αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Τότεναμ και του Αντόνιο Κόντε, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Σπερς μετά από μια επταετία στο Μιλάνο με τη φανέλα της Ίντερ.

Για πρώτη φορά στην Premier League θα αγωνιστεί ο Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της Τότεναμ στη θερινή περίοδο.

Ο 33χρονος Κροάτης παρουσιαζόταν τον τελευταίο καιρό «κλεισμένος» από τους Σπερς, όντας πρώτη προτεραιότητα για τον Αντόνιο Κόντε ενόψει της νέας σεζόν και ο λονδρέζικος σύλλογος ανακοίνωσε κι επίσημα τη μεταγραφή του ως ελεύθερου με συμβόλαιο ως το 2024.

Ο διεθνής χαφ-εξτρέμ έκλεισε, λοιπόν, οριστικά το κεφάλαιο Ίντερ μετά από μια επταετία στο Μιλάνο κι έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Μπάγερν Μονάχου με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2020. Την περασμένη σεζόν (2020/21) αποτέλεσε ένα από τα βασικά γρανάζια στο σύνολο του Κόντε που οδήγησε τους Νερατζούρι στο Scudetto μετά από έντεκα χρόνια, ενώ συνολικά κατέγραψε 254 εμφανίσεις με απολογισμό 55 γκολ και 49 ασίστ.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙