Μια στιχομυθία του Τάμι Έιμπραχαμ με τον Αλεξάντερ Άρνολντ στην προπόνηση της εθνικής Αγγλίας ήταν αρκετή για να γεννήσει σενάρια μεταγραφής του 24χρονου φορ στη Λίβερπουλ!

Το προηγούμενο καλοκαίρι αποχώρησε από την Τσέλσι για να κάνει... χώρο για τον Ρομέλου Λουκάκου και στην Ιταλία βίωσε την αγωνιστική του εκτόξευση. Με 27 γκολ και πέντε ασίστ με τη φανέλα της Ρόμα, ο Τάμι Έιμπραχαμ ανελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων φορ στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα την ομάδα του στην κατάκτηση του Conference League.

Ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Αγγλία ωστόσο, η Premier League φαίνεται πως τον καλεί ξανά. Αυτό τουλάχιστον υπαινίσσονται τα βρετανικά ΜΜΕ, τα οποία εντόπισαν μια στιχομυθία του με τον Αλεξάντερ Άρνολντ και πυροδότησαν σενάρια για μεταγραφή στη Λίβερπουλ!

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Αγγλίας ο υψηλόσωμος φορ φέρεται να λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου «τη νέα σεζόν θα αγωνίζομαι μαζί σας» στο δεξί μπακ των Reds, ο οποίος καλωσόρισε αυτή την ατάκα με ένα γεμάτο χαμόγελο.

Είτε πάντως πρόκειται για ένα αθώο αστείο είτε για μια πραγματικότητα, στην Αγγλία δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν φήμες για μεταγραφή του Έιμπραχαμ στη Λίβερπουλ, η οποία εξετάζει την αγορά για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή μετά τις τάσεις φυγής του Σαντιό Μανέ.

