Ο Σαντιό Μανέ ενημερώθηκε από δημοσιογράφο πως το 60-70% των συμπατριωτών του θέλει την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ και παράδεχθηκε με δόση χιούμορ ότι θα κάνει αυτό που θέλουν εκείνοι.

Το μέλλον του Σαντιό Μανέ στη Λίβερπουλ παραμένει αμφίβολο και η επιθυμία του Σενεγαλέζου στράικερ όπως έχει αποτυπωθεί από γερμανικά και βρετανικά ΜΜΕ τις τελευταίες εβδομάδες είναι να αποχωρήσει από τους Reds, με πιθανότερο προορισμό τη Μπάγερν Μονάχου. Και μπορεί o 30χρονος επιθετικός αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο «στρατόπεδο» της εθνικής του ομάδας για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ωστόσο, εξακολουθεί να δέχεται ερωτήσεις αναφορικά με το μέλλον του και δεν διστάζει να ενισχύσει το κλίμα... αποχαιρετισμού.

Συγκεκριμένα, ο Μανέ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου της εθνικής Σενεγάλης για το αν προτίθεται να φύγει από τη Λίβερπουλ, με τον δημοσιογράφο να τον ενημερώνει χαρακτηριστικά πως περίπου το 60-70% των Σενεγαλέζων θέλει να τον δει σε άλλη ομάδα! Η απάντησή του ήταν η εξής:

«Θα κάνω αυτό που θέλουν οι Σενεγαλέζοι. Σύντομα θα γνωρίζουμε τα πάντα», επιβεβαιώνοντας τις τάσεις φυγής του από τους Reds και ότι πολύ δύσκολα πια υπάρχει γυρισμός.

Sadió Mané tells @Mansour_Loum: “60%-70% of Senegalese people want me to leave Liverpool? I will do what they want. We will soon see”. 🔴🇸🇳 #LFC



Mané has already decided his future as reported one week ago: he wants to leave the club this summer. pic.twitter.com/OpOepcAHJp