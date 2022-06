Στην Άστον Βίλα θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια ο Ρόμπιν Όλσεν, αφού οι Άγγλοι αποφάσισαν να πληρώσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στη Ρόμα και να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή.

Δεν το... κουνάει από την Αγγλία ο Ρόμπιν Όλσεν! Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους ανθρώπους της Άστον Βίλα κατά τον εξάμηνο δανεισμό του από τη Ρόμα και οι Άγγλοι είναι πλέον πρόθυμοι να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal αναμένεται να κλείσει στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με την Άστον Βίλα να διατηρεί στο ρόστερ της έναν έμπειρο τερματοφύλακα που αποτελεί αξιόπιστο back up του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Τη φετινή σεζόν πάντως ο Σουηδός κατέγραψε μόλις μια συμμετοχή με τους Villagers, κάνοντας ντεμπούτο σε αυτό το ξέφρενο ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (3-2) που έστεψε τους Πολίτες πρωταθλητές Αγγλίας.

